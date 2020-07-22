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Дорожные работы будут идти 23 июля на нескольких участках трассы Петербург – Псков

Дорожные работы будут идти 23 июля на нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ «Севзапуправтодор», ограничения действуют на следующих участках:

- км 31-43 (новое направление) ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой разметки;

- км 38-39 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лот-ков.

- км 114-130 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин и швов.

- км 158-179 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт, заливка трещин.