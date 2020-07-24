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Новый асфальт появился возле моста на улице Леона Поземского в Пскове

Открыт для движения Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской. Об этом сообщает движение «Убитые дороги Пскова». На фотографиях виден обновленный асфальт на участке улицы Поземского.

«Про безопасность пешеходов традиционно забыли», - отметили в «Убитых дорогах». Пешеходы идут по краю проезжей части.

Напомним, мост был закрыт в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с вечера 24 июля по утро 27 июля.