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На стабилизацию грунта при реконструкции перекрестка в центре Великих Лук требуется 22 млн рублей

Большого количества деревьев при реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках убрано не будет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 июля, в ходе выездного совещания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Реконструкция предусматривает организацию кругового движения и трех подземных переходов. Подрядчик отметил, что при проведении геологических изысканий были выявлены слабонасыщенные грунты. В связи с этим пришлось разработать новые технические решения.

По словам представителя подрядной организации, на стабилизацию грунта требуется около 22 млн рублей, это позволит без сложностей реализовать проект.

В настоящее время здесь уже переложили самотечную и напорную канализации, сети Ростелекома и часть сетей газоснабжения.

В пятницу будет подписано соглашение с Газпромом на переустройство сетей газоснабжения, уточнил исполнитель контракта. «Необходимы деньги из дорожного фонда, чтобы реализовать проект», - обозначил подрядчик. «С деньгами мы решение найдем», - пообещал вице-губернатор Василий Осипов.

Глава Великих Лук Николай Козловский отметил, что указанный перекресток будет закрыт на 8 месяцев. «У нас договоренность с населением, и нужно уложиться в срок», - подчеркнул он.

«С деньгами поможем, а все остальное - это ваша зона ответственности», - заключил губернатор.