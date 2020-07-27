АвтоМир / Дороги

Досрочно завершен капремонт труб на трассе М-9 в Псковской области

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило капитальный ремонт шести водопропускных труб на федеральной автомобильной дороге «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвией в Новосокольническом районе. Как сообщила Псковской Ленте Новостей ведущий специалист по связям с общественностью учреждения Ольга Черухина, водопропускные трубы капитально отремонтированы на 507, 509, 510, 511, 514 и 546-м километрах трассы М-9.

В рамках заключенного государственного контракта дорожники разобрали существующие железобетонные водопропускные трубы и выполнили устройство новых металлических гофрированных труб. Они прослужат в 2,5 раза дольше, чем использовавшиеся ранее.

После завершения капремонта искусственных сооружений на участках дороги М-9 специалисты уложили новое покрытие из асфальтобетонной смеси, выполнили устройство укреплений откосов насыпей, установили новое барьерное ограждение.

Все действовавшие на участках капремонта временные ограничения скорости движения транспорта сняты. Ввод объектов в эксплуатацию планировался в середине ноября, но работы выполнены с опережением срока.

Напомним, в настоящее время ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает капремонт еще 19 водопропускных труб на автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковской области. Закончить их также планируется в 2020 году.