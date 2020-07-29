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Ремонтировать улицы города должны псковичи - Александр Братчиков

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отдавал бы предпочтение псковским подрядчикам при выборе организаций для ремонта улиц и дворов, если бы это позволяло законодательство о закупках. Свое мнение он высказал 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Александр Братчиков рассказал о работе по реконструкции дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Так, по его словам, Рижский проспект быстро и хорошо отремонтирован. Есть и более проблемные объекты, перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской ремонтируется уже год.

Глава администрации Пскова заметил, что затягивание работ вызывает и его недовольство. «Очень много внимания уделяется выстраиванию отношений с подрядчиком. Отчасти задержка связана с объективными причинами - "безумным" количеством сетей. Сейчас работа с сетями и смежными организациями (в том числе МРСК Северо-Запада) закончена. Идет обратная засыпка участка», - рассказал Александр Братчиков.

На улице Инженерной все сети тоже переложены, вокруг поликлиники работы практически все завершены. Осталась обратная засыпка второй полосы, асфальтирование и открытие. Глава администрации города напомнил, что на перекрестке предполагается устройство кругового движения. Срок сдачи объекта - конец года.

В продолжение разговора Александр Братчиков подчеркнул, что, по его мнению, на дорогах Пскова должны работать псковичи, которые живут здесь и более ответственно подходят к поставленным задачам, потому что их дети, друзья и знакомые ходят по этим улицам. «Псковскому подрядчику было бы стыдно смотреть в глаза условной бабушке, которой не перейти дорогу на улице Яна Фабрициуса», - сказал Александр Братчиков и добавил, что это его мнение, которое не согласуется с законом о закупках.