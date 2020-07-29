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Александр Братчиков: Новый мост через реку Великую необходим

Мост через реку Великую в Пскове, от улицы Кузбасской Дивизии до Ипподромной, необходим, но его строительство потребует решения ряда проблем. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Вопрос радиослушателя по этому поводу Александр Братчиков назвал правильным. Он рассказал, что изучал планы застройки города с 1970-х годов, где предполагался такой мост.

Сейчас проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии охватывает ее не полностью, а только участок от Юбилейной до кладбища Жен Мироносиц. Следующего участка в проекте нет, уточнил гость студии.

По словам Александра Братчикова, мост необходим, но можно предвидеть, что очень большие проблемы возникнут с выкупом частных территорий. Кроме того, он выразил сомнения по поводу возможности прокладывания дороги через кладбище.