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Образцово-показательный проезд сделают на Запсковье

Дворовый проезд от улицы Герцена до улицы Труда отремонтируют в Пскове в этом году. Об этом стало известно сегодня, 30 июля, в ходе выезда депутата гордумы по округу Галины Неваленной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рабочем выезде приняли участие глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков.

Галина Неваленная отметила, что по поводу ремонта проезда от улицы Герцена, 6а до улицы Труда, 5 неоднократно обращались жители района.

«Мы бы хотели, чтобы этот проезд был образцово-показательным, он находится в центре города. Нужно его отремонтировать, чтобы это место стало уютным историческим уголком», - сказала депутат.

Она отметила, что проезд уже включен в программу благоустройства. «Хотелось бы, чтобы работы завершились вместе с окончанием реконструкции сквера Народовластия», - добавила Галина Неваленная.

Александр Братчиков заявил, что благоустройство будет проведено в этом году.