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Новый асфальт на территории лицея №20 в Пскове уложат в 2021 году

Дорогу на территории Естественно-математического лицея №20 в Пскове отремонтируют в 2021 году. Ремонт запланировали внести в ежегодный план работ на избирательном округе. Об этом стало известно в ходе выезда на округ депутата гордумы Галины Неваленной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из позитивного могу отметить тот факт, что установили ограждение вокруг школы, рядом приезжая часть, обращалось много родителей, ведь дети гуляют и играют на территории школы», - рассказала Галина Неваленная.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что в этом году благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова на ремонт междворовых проездов выделено 100 млн рублей. «Выделено примерно по 7,5 млн на каждый округ, но, к сожалению, ремонт пришкольной территории на эти средства провести нельзя. Его необходимо внести в ежегодный объем работ на округе», - отметила глава города.

«Чем больше налогов поступит в бюджет, тем больше денег мы можем выделить на ремонт дворовых проездов, дворов, скверов и других объектов. Все зависит от того, насколько эффективно будут работать наши предприниматели, а мы распределять бюджет», - заключил Александр Братчиков.