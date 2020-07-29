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Ремонт дворовых проездов на улице Юбилейной оценили псковичи

Ремонт дворовых проездов на улице Юбилейной в Пскове оценили местные жители, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помощник Елены Полонской по округу №8 Дмитрий Яковлев рассказал, что ремонт дворовых проездов в городе стал возможен благодаря решению губернатора области - на работы было выделено 100 млн рублей из дорожного фонда. В частности, у дома №75 по улице Юбилейной перед ремонтом проездов была произведена подготовительная работа - спилено около 12 аварийных деревьев, организовано порядка 15 парковочных мест. У дома на Юбилейной, 73а по просьбе местных жителей обновлен тротуар.

В целом Дмитрий Яковлев отметил, что на сегодняшний день аварийных внутридворовых проездов на округе нет. По его словам, при их ремонте особое внимание было уделено приведению в порядок тротуаров и расширению парковочных карманов. Один из них удалось организовать у дома №79. В ходе работ были полностью заменены бортовые камни, асфальтобетонное покрытие.

Также Дмитрий Яковлев заметил, что на сэкономленные средства будет отремонтирована дворовая территория у дома №73а.

В настоящий момент проводится аукцион по отбору подрядной организации.

Жительница дома №81 по улице Юбилейной Тамара Ефимович высказала в адрес главы города слова благодарности. «Изменения оцениваю очень положительно. Раньше были большие неудобства. Большое спасибо Елене Александровне (Полонской, главе города Пскова - от ред.), неравнодушный и грамотный человек», - сказала она.

«Елена Александровна всегда принимает на своем участке жителей, мы знаем ее как ответственного человека. Сейчас наш микрорайон преобразился. Дорога, которая годами была разбита, отремонтирована. Дорога отличная, дворы ухоженные. Елена Александровна всегда на связи», - добавила еще одна горожанка.