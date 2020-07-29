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Фотофакт: В Гаражном проезде новую дорогу проложили прямо вокруг брошенного автомобиля

В одном из переулков Гаражного проезда в областном центре новою дорогу проложили прямо вокруг брошенного автомобиля. На этот факт указал один из пользователей соцсети ВКонтакте в группе «Инцидент Псков».



Фото здесь и далее: «Инцидент Псков», ВКонтакте

В комментариях псковичи отметили, что автомобиль марки Opel брошен на дороге уже более двух месяцев. За это время он даже успел зарасти травой.

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Напомним, Гаражный проезд (участок от улицы Шестака до улицы Рокоссовского) ремонтируется на средства дорожного фонда региона.

Заказчик - Управление городского хозяйства. Подрядчик - ООО «СпецТрансСервис».

Ремонт Гаражного проезда очень актуален: автомобилисты используют эту дорогу как альтернативу Рижского проспекта.