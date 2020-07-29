Фотофакт: В Гаражном проезде новую дорогу проложили прямо вокруг брошенного автомобиля

В одном из переулков Гаражного проезда в областном центре новою дорогу проложили прямо вокруг брошенного автомобиля. На этот факт указал один из пользователей соцсети ВКонтакте в группе «Инцидент Псков».
Фото здесь и далее: «Инцидент Псков», ВКонтакте
В комментариях псковичи отметили, что автомобиль марки Opel брошен на дороге уже более двух месяцев. За это время он даже успел зарасти травой.
Напомним, Гаражный проезд (участок от улицы Шестака до улицы Рокоссовского) ремонтируется на средства дорожного фонда региона.
Заказчик - Управление городского хозяйства. Подрядчик - ООО «СпецТрансСервис».
Ремонт Гаражного проезда очень актуален: автомобилисты используют эту дорогу как альтернативу Рижского проспекта.