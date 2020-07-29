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Ремонт объездной дороги под Крестовским путепроводом завершили на месяц раньше запланированного

Фото - https://www.instagram.com/transportpskov/?hl=ru

Прошла приемка еще одного дорожного объекта, отремонтированного в Пскове по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщается в Instagram комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, это Объездная дорога под Крестовским путепроводом, которая соединяет улицы Вокзальную и Льва Толстого.

Протяжённость дороги - 750 метров. Старое покрытие проезжей части отфрезеровано, уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, отрегулирована высота крышек люков, заменен бортовой камень, заасфальтированы тротуары и посадочные площадки, нанесена дорожная разметка, обустроена зеленая зона. Стоимость работ составила около 19 млн рублей.

Ремонт завершён на месяц раньше срока. Ремонтные работы проводило ООО «СпецДор60» по контракту с Администрацией города Пскова.