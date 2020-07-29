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На перекрестке Октябрьского и Некрасова в Пскове установят 216 метров ограждения

В Пскове установят пешеходное ограждение на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.



Иллюстрация из технического задания

Администрация Пскова 31 июля разместила заказ на выполнение работ по устройству пешеходных ограждений с начальной ценой 950 097,12 рублей.

В задании указано два местоположения:

Перекресток Октябрьского проспекта и ул. Некрасова (216 погонных метров). Крестовское шоссе, регулируемый пешеходный переход на пересечении с ул. Пригородной (зеленая зона с внешней стороны тротуара) 120 погонных метров.

Всего подрядчику предстоит установить 336 погонных метров ограждения. Подрядчика определят 12 августа.

Сроки выполнения работ - до 30 сентября. Гарантия устранения дефектов действует 2 года.