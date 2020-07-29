На перекрестке Октябрьского и Некрасова в Пскове установят 216 метров ограждения

В Пскове установят пешеходное ограждение на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.
Иллюстрация из технического задания
Администрация Пскова 31 июля разместила заказ на выполнение работ по устройству пешеходных ограждений с начальной ценой 950 097,12 рублей.
В задании указано два местоположения:
Всего подрядчику предстоит установить 336 погонных метров ограждения. Подрядчика определят 12 августа.
Сроки выполнения работ - до 30 сентября. Гарантия устранения дефектов действует 2 года.