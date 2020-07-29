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«Убитые Дороги» показали вид разрытой улицы Фабрициуса с высоты

«Убитые Дороги Пскова» показали фото разрытой улицы Яна Фабрициуса с высоты. Фотография опубликована 3 августа в группе сообщества В Контакте.

«Вот так выглядит на сегодня реконструкция улицы Яна Фабрициуса», - подписано фото.

Пользователи группы возмущаются сроками ремонта. «Весь последний год она так выглядит. Вопрос, когда перестанет выглядеть ТАК? Это уже даже не смешно», - комментирует один из пользователей. «Уже действительно поднадоело, не проехать и даже не пройти пешком», - пишет другой.

Напомним, 29 июля глава администрации Пскова Александр Братчиков во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сказал, что затягивание работ по реконструкции перекрестка Фабрициуса и Гражданской вызывает и его недовольство. «Очень много внимания уделяется выстраиванию отношений с подрядчиком. Отчасти задержка связана с объективными причинами - "безумным" количеством сетей. Сейчас работа с сетями и смежными организациями (в том числе МРСК Северо-Запада) закончена. Идет обратная засыпка участка», - рассказал Александр Братчиков.