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Работы по содержанию улиц Пскова не останавливались ни на минуту с начала периода пандемии

Работы по содержанию гулиц Пскова не останавливались ни на минуту с начала периода пандемии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

В период пандемии, когда большинство людей получили возможность не подвергать себя и близких лишнему риску и не ходить на работу, или работать удаленно, работы по содержанию города велись 24 часа в сутки. Сотрудники организации выходили на работу, чтобы содержать город в чистоте и порядке, а также обеспечивать безопасность движения.

Велась уборка случайного мусора, очищение знаков регулирующих дорожное движения, уборка проезжих частей и тротуаров - все то, что является обычной ежедневной работой и без чего невозможно нормальное функционирование дорожной сети.

К обычным видам работам добавились также работы по борьбе с распространением коронавируса. Велась постоянная дезинфекция остановочных комплексов, автомобильных дорог. Дорожные рабочие внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом, наряду с врачами и волонтерами.

ООО «СитиИнвестГрупп» обрабатывали 107 км автомобильных дорог, 15 036 кв. метров посадочных площадок и 74 автопавильона. Всего за 2 месяца было проведено 6 циклов.