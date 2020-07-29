АвтоМир / Дороги

Не нашлось желающих ремонтировать деформационные швы на мостовых сооружениях Северного обхода Пскова

В Пскове не определен поставщик услуги по ремонту щебеночно-мастичных деформационных швов на мостовых сооружениях автомобильной дороги «Северный обход г. Пскова» в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Начальная цена составляла 1 млн 890 тыс. 692,40 рублей. Подрядчик должен был ремонтировать щебеночно-мастичные швы на опорах № 1, № 8 путепровода через автомобильную и железную дороги на км 1+516, швы на опорах № 1, № 2, № 3, № 4 путепровода через автомобильную дорогу на км 2+242 и швы на опорах № 1, № 2 моста через реку Милевка на км 5+709.

Окончание работ планировалось до 30 сентября.