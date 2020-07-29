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АвтоМир / Дороги

Счетная палата указала на проблемы с содержанием автодорог

04.08.2020 07:47|ПсковКомментариев: 0

Счетная палата предложила кабинету министров пересмотреть нормативы затрат на содержание автодорог федерального значения, а также на законодательном уровне закрепить критерии отнесения трасс к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета. Об этом говорится в отчете ведомства.

Как показала проведенная аудиторами проверка, на содержание километра дорожной сети федерального значения в прошлом году приходилось в среднем 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных автодорог почти в восемь раз меньше – 288 тысяч. На автотрассы регионального или межмуниципального значения выделялось в среднем 29,6 процента от нормативной потребности. Аудитор Валерий Богомолов отметил, что подобная ситуация отрицательно влияет на транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог в регионах, сообщает РИА Новости. 

За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась на 7 процентных пунктов. Сейчас нормативным требованиям соответствует 84,8 процента федеральной дорожной сети, тогда как с региональными дорогами дело обстоит хуже — этот показатель вырос только на 1,1 процентного пункта — до 44,2 процента.

В СП отметили, что сейчас не закреплены на законодательном уровне ни критерии, по которым относят автодороги к определенному уровню их содержания, ни механизм, по которому Росавтодор распределяет ассигнования из бюджета на содержание автодорог по подведомственным структурам. Законодательно установлен только общий норматив размера ассигнований, применяемый при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период. В итоге в различных регионах страны объем доведенных средств существенно отличается от установленного норматива.

Проверка также установила, что Росавтодор при расчете ассигнований из бюджета учитывал протяженность участков автодорог, которые или отсутствовали фактически, или не эксплуатировались, либо их категории не соответствовали требованиям правил классификации дорог.

Также СП изучила закупки казенных учреждений Росавтодора и выявила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию как федеральной, так и региональной дорожной сети.

Установлено, что экономия по итогам проведенных торгов составила не более одного процента, основная доля всех государственных контрактов была заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Также были выявлены многочисленные нарушения закона № 44-ФЗ в части планирования закупок, метода определения стартовой цены контракта, содержания документации по закупкам и другие.

 

Теги: #ремонт дорог #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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