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Губернатора просят разобраться с непобедимой ямой на Рижском проспекте

Губернатора просят разобраться с непобедимой ямой на Рижском проспекте Пскова. Соответствующее обращение опубликовано 4 августа на сайте губернатора.

«Когда смогут победить яму возле дома Рижский 91 и Рижский 91а? - спрашивает автор обращения. - На вашей карте стоит торжественная галочка, что ремонт завершен, а по факту ничего не поменялось! Если нам повезет, то ее опять засыпки щебнем и польют гудроном, такого ремонта хватит как всегда на 2 недели. Рижский 91а дорогу недели никогда, она больше напоминает инженерное заграждение, мне кажется, там даже на танке можно проехать с большим трудом!»

«Ответственный за эту территорию не хотел бы сам проехать там на своем личном транспорте? Примите, пожалуйста меры», - предлагает автор обращения.