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Мост через реку Идрянка отремонтируют в Себежском районе в 2022 году

Мост через реку Идрянка отремонтируют в Себежском районе в 2022 году. Об этом стало известно в ходе совещания председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина и главы Себежского района Леонида Курсенкова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Так, запланирован ремонт участка дороги длиной 1,2 км в поселке Березка, в 2022 году асфальтовое покрытие заменят на дороге Толкачево — Себеж — Заситино и произведут ремонт автомобильного моста через реку Идрянка. Кроме того, в планах устройство освещения автобусных остановок в деревнях Зародищи, Новоселье, Осыно, разработка проекта по асфальтированию дороги, обустройству тротуаров и уличного освещения в деревне Эпимахово и ряд ремонтно-восстановительных работ на других участках региональных дорог в Себежском районе.

На 2023 год намечена реконструкция дороги Себеж — Глембочино — Байдаково — граница с Республикой Беларусь. Помимо устройства дорожного полотна здесь будет сделано освещение дороги в населенных пунктах, построены тротуары и пешеходные переходы.

Уже в этом году дорожные работы проведут на въездах в Себеж: на участке от въезда в город до перекрестка улиц 7-го Ноября, Строителей и Сенцовской и на въезде в Себеж со стороны автотрассы М9 в деревне Новоселье.

В ближайшей перспективе — ремонт дороги в деревне Чернея, а также ремонт участка дороги в деревне Бельнино. Реализация этих планов будет зависеть от темпов работ на других дорогах в Себежском районе.

В ходе визита в Себежский район Борис Елкин также посетил в деревню Долосцы, расположенную на важной транспортной артерии — региональной автодороге Опочка — Дубровка — граница с Республикой Беларусь. В этом году на участке этой дороги от начала деревни до границы проводились ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На площади около 30 тыс кв м проведено устройство асфальтобетонного покрытия, на 15 тыс кв м укреплены обочины, отремонтированы съезды с дороги, 3 водопропускные трубы и 2 автобусные остановки, нанесена разметка.

Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области проинформировал главу Себежского района, что следующим этапом мероприятий в деревне Долосцы станет организация уличного освещения автобусной остановки и пешеходного перехода в центре деревни.