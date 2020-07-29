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Сегодня у «Поганкиных палат» временно перекроют движение автотранспорта

В рамках проведения работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты» 6 августа с 12.00 до 15.00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.