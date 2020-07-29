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Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе в рамках нацпроекта БКАД.

Как он сообщил в своем инстаграм-аккаунте, участок протяженностью 10,8 км был сдан досрочно, на полтора месяца раньше срока. Помимо самого дорожного покрытия подрядчик уложил асфальтобетонную смесь на пересечения и съезды, укрепил обочины, отремонтировал 10 автобусных остановок и на 5 из них установил павильоны.

«Пробы дорожного полотна, испытанные в лаборатории, показали хороший результат, нареканий нет. Достойная работа. Так держать», - заключил губернатор.