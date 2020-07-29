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Ремонт дороги Заполье - Гдов завершен досрочно в Плюсском районе

Ремонт автомобильной дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе завершен досрочно. Приемочная комиссия выехала на объект на полтора месяца раньше срока, указанного в договоре, и оценила качество работ. Ранее лаборатория ГБУ ПО «Псковавтодора» провела цикл испытаний отобранных кернов. Все они показали хороший результат по уплотнению и слоям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Работы проводило ООО «ДАФ» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности приведено в нормативное состояние около 10,8 км - пять участков дороги между деревнями Большое Захонье и Березицы (км 33+000 - км 33+690; км 36+900 -км 41+600; км 47+920 - км 50+993; км 54+583 - км 54+853; км 57+545 - км 59+574).

Площадь асфальтобетонного покрытия составила более 78 кв. м. На выравнивающий и верхний слои было израсходовано 18 тысяч тонн асфальта. Пересечения, съезды и примыкания выполнены из асфальтобетонной смеси и фрезерованного асфальтового материала. Обочины укреплены щебеночно-гравийно-песчаной смесью С-11.

Кроме того, прочищены канавы и кюветы, отремонтировано 15 водопропускных труб, 10 автобусных остановок, на 5 из которых установлены автопавильоны, смонтированы 2 искусственные дорожные неровности, осевая разметка выполнена из термопластика, краевая - краской.

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Дорога Заполье - Гдов протяженностью более 148 км относится к III технической категории с двухполосным движением, ширина проезжей части составляет 7 метров, обочин - 2-3 метра. Около 94 км дороги проходит по Плюсскому району.

На сегодняшний день отремонтированы участки протяженностью свыше 52 км.