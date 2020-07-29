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В России утвержден стандарт дорожных переходов для животных

Росстандарт утвердил первый в стране национальный стандарт, регулирующий требования к размещению на автодорогах так называемых экодуков - переходов для животных, заявили в ведомстве. Об этом сообщает в среду ТАСС.

Экодук - это искусственное дорожное сооружение мостового, трубного или тоннельного типа, обеспечивающее безопасное пересечение автодороги животными.

Документ устанавливает требования к обустройству и размещению данных сооружений для диких животных на дорогах общего пользования в целях снижения гибели животных и рисков ДТП при столкновении с ними.

По оценкам экспертов, число наездов на животных в общем количестве таких аварий составляет как минимум 2 процента, заявили в Росстандарте. Число погибших составляет «2-3 человека на 100 столкновений с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными».

Отмечается, что ГОСТ вступит в силу с 1 ноября текущего года.