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В Пскове перекрыт участок улицы Киселева от Рижского проспекта до Р. Люксембург

В Пскове перекрыт участок улицы Киселева в Пскове для производства ремонтных работ - от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СпецТрансСервис», не так давно начаты ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству прилегающей территории на улице Киселева.

На данном этапе продолжаются работы по установке бортового камня вдоль проезжей части. Подрядная организация приступила к расчистке пешеходной зоны. Ведется корчевание деревьев и выравнивание площадки для последующего асфальтирования дорожного полотна и установки тактильной плитки.

«Отремонтированные пешеходные дорожки позволят беспрепятственно передвигаться вдоль проезжей части, обеспечат комфортное передвижение с колясками», - добавили в организации.

Работы на улице Киселева от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург планируют закончить до 24 августа.

Муниципальным контрактом предусмотрен ремонт двух участков улицы (от Коммунальной до Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до Красноармейской).

Окончание работ по контракту - до 15 октября 2020 года.