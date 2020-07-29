Набережную Александра Невского отремонтируют в Порхове за средства областного и местного бюджетов. Соответствующая конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Стоимость работ, которые необходимо выполнить в течение 30 дней, составит 4 млн 142 тысячи 549 рублей.
Рабочие срежут старый асфальт методом холодного фрезерования, уложат новый слой, укрепят обочины щебнем, смонтируют искусственную дорожную неровность и установят дорожные знаки.
Работы затронут 325 метров набережной. По итогам аукциона ее ремонтом займется ЗАО «Порховмелиорация».