Набережную Александра Невского отремонтируют в Порхове

В Пскове с 3 августа будет перекрыт участок улицы Киселева

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по наезду на мальчика на Юбилейной

Три человека пострадали в ДТП на перекрестке Рижский - Петровская в Пскове. ФОТО