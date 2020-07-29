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Круговое движение на развязке ул. Леона Поземского и Труда откроют к 1 сентября

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 7 августа, проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Работы на объекте ведутся в рамках Туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор осмотрел, как осуществляется ремонт и благоустройство парков Народовластия и Строителей. Особое внимание Василия Осипова было приковано к устройству инженерных сетей, дорожного полотна и тротуаров на участке от Троицкого моста до улицы Набат, а также на транспортной развязке пересечения улиц Леона Поземского и Труда.

Представитель генерального подрядчика заверил, что работы ведутся в соответствии с графиком. В частности, произведено устройство всех инженерных сетей: водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций. Кроме того, установлены тротуары, за исключением мест, где это технически не позволяют сделать другие незавершенные работы.

Вместе с тем подрядчик обратил внимание, что небольшие отставания от графика имеются на прилегающих к основной магистрали территориях — улицах Набат и Герцена. По его словам, основная причина этого — необходимость проведения археологических работ. Устройство ливневой канализации на улицах Набат и Герцена стартует на следующей неделе, оно также будет проводиться под наблюдением археологов.

Василий Осипов поинтересовался, когда организация приступит к укладке асфальта на объекте. Подрядчик проинформировал, что на участке от Троицкого моста до улицы Волкова уже уложен выравнивающий слой асфальта. Там же обустроены два островка безопасности. Нижний слой покрытия до улицы Набат будет уложен в выходные.

«К концу августа на всем объекте будет уложено два слоя. Кроме того, появятся два светофорных объекта: на улице Герцена и на островке безопасности на Леона Поземского. Это позволит к 1 сентября открыть полноценное движение по участку, в том числе на круговом движении», — рассказал подрядчик и добавил, что о сроках открытия движения по улицам Герцена и Набат можно будет говорить после завершения археологических изысканий.

По итогам осмотра Василий Осипов поинтересовался, успеет ли организация завершить запланированные в этом году работы по реконструкции в срок. Тот заверил вице-губернатора, что все дорожные работы на объекте будут завершены согласно плану-графику.

Василий Осипов поблагодарил подрядчика за уже проделанную работу, но подчеркнул, что расслабляться не стоит и необходимо выполнить все взятые на себя обязательства.

Напомним, согласно плану реконструкции улицы Леона Поземского будут благоустроены общественные пространства — парки Строителей и Народовластия. Кроме того, произойдет реорганизация транспортного движения на пересечении с улицей Труда. Перенос потока автотранспорта позволит «открыть» беспрепятственный доступ населения и гостей города к церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Сумма двухлетнего контракта на реконструкцию составляет более 350 миллионов рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.