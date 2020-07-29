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Дорогу до границы с Беларусью отремонтировали в Себежском районе

В Себежском районе Псковской области принята к эксплуатации отремонтированная дорога Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь. Об этом в своем аккаунте в «Инстаграме» сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Сезон дорожных работ в самом разгаре! – отметил глава региона. - Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были проведены на участке в 3,7 км. Помимо замены асфальта, подрядчик укрепил обочины, отремонтировал автобусные остановки, нанёс дорожную разметку».

Дорога соответствует всем нормативам и была принята комиссией без замечаний, подчеркнул Михаил Ведерников.