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Участок улицы Некрасова закроют 12 августа в Пскове

В рамках проведения работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты» 12 августа с 12:00 до 15:00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления города.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.