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Три островские улицы, отремонтированные по «дорожному» нацпроекту, прошли приемку

Состоялась приемка трех объектов в городе Острове Псковской области, которые были отремонтированы на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это улицы Пригородная, Балтийская и Рымара.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, приведением дорог в нормативное состояние занималась компания ООО «ДорСтройСервис» по контракту с администрацией Островского района. На ремонт трех объектов из областного бюджета было выделено около 24 млн рублей.

Протяженность улицы Пригородной составляет 758 метров.

На проезжей части площадью более 5,5 тыс кв. м восстановлено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Из асфальтобетона также выполнены съезды. Их площадь составила более 700 кв. метров. Кроме того, заасфальтированы тротуары, заменен бортовой камень, укреплены обочины, отремонтированы колодцы, нанесена дорожная разметка со светоотражающими материалами.

На улице Балтийской привели в порядок 650 метров дорожного полотна.

Площадь асфальтобетонного покрытия составила более 4 тыс кв. метров. На гравийном участке дороги перед укладкой асфальта подрядная организация провела комплекс работ по устройству дорожного основания. Также заасфальтированы примыкания к дороге, съезды к жилым домам выполнены из песчано-гравийно-щебеночной смеси, укреплены обочины. Кроме того, в рамках контракта подрядчик отремонтировал 37 водопропускных труб, 2 из которых находятся по основному ходу, 6 – на примыканиях и 29 - на съездах к домам. В ходе обустройства установили 18 сигнальных столбиков и нанесли разметку термопластиком и краской.

На улице Рымара восстановили около 200 метров дорожного покрытия. Здесь также выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, асфальтирование пешеходных дорожек и тротуаров, замена бортового камня, ремонт съездов.

Добавим, что улица Рымара названа в честь майора Тараса Степановича Рымара, чей батальон в июле 1944 года одним из первых ворвался в оккупированный немецкими захватчиками Остров и участвовал в освобождении города. По свидетельствам очевидцев именно он и его бойцы спасли от уничтожения уникальные цепные мосты в Острове.

Майор Рымар, кавалер двух орденов Красного знамени, орденов Александра Невского и Отечественной войны, погиб осенью того же года в боях за освобождение Прибалтики в возрасте 22 лет. По его завещанию он был похоронен в городе Острове. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было принято решение включить улицу Рымара в федеральный проект «Улица Победы» и отремонтировать.