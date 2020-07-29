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За метровую яму на дороге «Псковавтодор» заплатит автомобилисту 65 тысяч рублей

«Псковавтодор» заплатит 65 тысяч рублей автомобилисту за плохое состояние дороги. Об этом сообщается в решении Псковского городского суда от 5 августа.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску Владислава Стороженко к государственному бюджетному учреждению «Управление автомобильных дорог Псковской области» о взыскании ущерба. Истец просил взыскать с ответчика ущерб в сумме 65 тыс. 507 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 тыс. 177,21 руб.

Согласно материала дела, 3 января 2019 истец, управляя автомобилем КИА Оптима на 2-м километре автодороги Псков-Писковичи-Муровицы попал в дорожную выбоину, повредив переднее и заднее колесо. По заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила 65 507 руб. Установлено повреждение дисков и шин колес с правой стороны. Поскольку диски легкосплавные, то по рекомендации производителей они не подлежат ремонту, а только замене, так как при повреждении они приобретают хрупкость.

Представитель ответчика ГБУ ПО «Псковавтодор» в судебном заседании иск не признала. По ее словам, истец не представил доказательства повреждения транспортного средства в результате наезда на выбоину на дороге, нет сведений о размере выбоины, истец не доказал, что соблюдал п.10.1 Правил дорожного движения и обеспечил безопасное движение, истец не представил доказательства принадлежности ему транспортного средства. Из имеющихся документов усматривается, что собственником автомобиля является ООО «Экспрессзаказ-Псков».

Выяснилось, что между юридическим лицом и истцом 1 января 2019 заключен договор купли-продажи транспортного средства КИА Оптима. 9 января истец вернул автомобиль юридическому лицу, после этого транспортное средство вновь было продано физическому лицу.

Автомобильная дорога Псков-Муровицы является дорогой регионального значения и находится в оперативном управлении ГБУ ПО «Псковавтодор». Опрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля инспектор ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району пояснил, что 02.01.2019 ночью поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Псков-Писковичи-Муровицы, автомобиль попал в яму. Он совместно с инспектором выезжал на место ДТП и составлял схему. На схеме он указал наличие ямы на проезжей части и ее длину 1 метр. Акт выявленных недостатков в содержании дороги не составлял, поскольку ранее неоднократно в ГБУ ПО «Псковавтодор» направлялись акты о недостатках в содержании дороги Псков-Писковичи-Муровицы, дорожное покрытие находилось в ненадлежащем состоянии.

Суд пришел к выводу о доказанности факта причинения ущерба транспортному средству КИА Оптима, по причине наезда на выбоину на автодороге Псков-Муровицы, в результате ненадлежащего исполнения ГБУ ПО «Псковавтодор» обязанности по содержанию автомобильной дороги. Требование истца о взыскании с ответчика стоимости восстановительного ремонта транспортного средства в размере 65 507 рублей признано обоснованным и подлежит удовлетворению. Кроме того, ответчику придется возместить истцу государственную пошлину в сумме 2 177,21 рублей.

Решение может быть обжаловано в Псковский областной суд в течение месяца.