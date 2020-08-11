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АвтоМир / Дороги

В машине полный стакан воды не прольется - губернатор о качестве ремонта Рижского проспекта

11.08.2020 14:46|ПсковКомментариев: 0

В последние месяцы в Пскове небывалыми темпами ремонтируются дороги, и кажется, горожане к этому уже привыкли. Если раньше в адрес властей доносилось множество жалоб на транспортный коллапс и неудобство из-за работы дорожной техники, то теперь накал страстей заметно поубавился. Такое ощущение, что большинство недовольных вняли просьбам чиновникам набраться терпения и поняли: лучше несколько месяцев пожить в состоянии тотального дорожного ремонта, зато потом можно будет ездить по гладким дорогам. Сегодня, 11 августа, в Пскове состоялась приемка после ремонта Рижского проспекта. На объекте побывали губернатор региона Михаил Ведерников, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, и. п. главы администрации Пскова Александр Коновалов и замначальника УГХ Александр Грацкий.  

Всего 4,5 месяца работы подрядчика - и Рижский проспект объект соответствует высокому званию одной из главных магистралей областного центра. От ям, искрошенного бордюрного камня и стертой дорожной разметки не осталось и следа.

Перед подрядной организацией стояла задача минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов, создаваемые при производстве работ. В связи с этим схемы перекрытия улицы разрабатывались с учетом интенсивности транспортного потока. А самый сложный участок – от площади Ленина до Ольгинского моста - было решено ремонтировать в ночное время.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ООО «ДорСтройСервис» отремонтировал 2,3 километра проезжей части от площади Ленина до пересечения с улицей Юбилейной: уложено новое дорожное полотно, установлено 676 пог. м пешеходного ограждения, нанесена дорожная разметка термопластиком, обновлен бордюрный камень, частично отремонтированы тротуары вдоль проезжей части. На пешеходных переходах сделано занижение бордюрного камня и уложена тактильная плитка, что это будет удобно для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, подрядная организация привела в порядок территории восьми автобусных остановок, выложив их брусчаткой. Положительно Михаил Ведерников оценил перепланировку остановки «Улица Юбилейная» по направлению в центр города. Ранее здесь был избыточный заездной карман для автобусов, а теперь его уменьшили в пользу зоны для граждан, ожидающих автобус.

Общий объем финансирования ремонта проспекта из федерального и областного бюджетов - 94,5 млн рублей.

По контракту Рижский проспект должен быть сдан к 28 августа, но подрядчик справился на три недели раньше, за что его сегодня похвалил губернатор Михаил Ведерников. «Для нас это хорошо, потому что, понимая, что какие-то объекты сдаются раньше, мы можем вести переговоры с федеральным центром и просить дополнительные средства на ремонт других объектов», - заметил глава региона.

В целом он остался доволен качеством выполненных работ и с гордостью отметил, что на объекте работал местный, псковский подрядчик. «Сделали хорошо, молодцы! Можно в машине полный стакан воды ставить - и ничего не прольется. Главное, чтобы было все сделано по нормам и это качество сохранилось. Приятно, что наши местные подрядчики соответствует всем стандартам, выполняя работы четко, качественно и с опережением сроков»,- подчеркнул Михаил Ведерников.

В то же время губернатор предложил в перспективе сделать вдоль Рижского проспекта велосипедную дорожку. Борис Елкин пообещал проработать этот вопрос, но предупредил, что слишком длинной велодорожка не получится, поскольку ширина пешеходной зоны сужается. Кроме того, Михаил Ведерников указал на необходимость обустройства пешеходного перехода перед торговым комплексом «Магеллан».

В завершение выезда губернатор призвал дорожный комитет областной администрации ускориться с объявлением конкурсов по ремонту дорог на следующий год, чтоб подрядчики могли закупить необходимые материалы, взять в лизинг технику и начать работы, как только позволит сезон.

«С 2017 года мы вдвое увеличили объем финансирования по дорожному фонду, что позволяет нам приводить в порядок дороги опережающими темпами. А это комфорт и безопасность людей. Поэтому этот темп надо держать и наращивать», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, что в следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать вторую часть Рижского проспекта - от улицы Юбилейной в сторону выезда из города. В общей сложности будет отремонтировано около 2 километров проезжей части.

Татьяна Иванова

Теги: #ремонт дорог #дороги #национальные проекты #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
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