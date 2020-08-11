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Движение на пересечении улиц Леона Поземского и Набат будет временно ограничено

В Пскове в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 23:00 14 августа до 6:00 15 августа закрывается для движения автотранспорта участок улицы Леона Поземского на пересечении с улицей Набат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В качества объезда определены улицы Ипподромная и Кошевого.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации

движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.