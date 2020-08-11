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В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского

В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского, названной в честь прославленного полководца, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Улица будет отремонтирована на средства Дорожного фонда Псковской области. На эти цели из областного бюджета выделено 32 млн рублей. По итогам электронного аукциона приведением в порядок дороги займется ООО «ДорСтройСервис».

Согласно контракту с управлением городского хозяйства администрации Пскова ремонту подлежит участок от улицы Коммунальной до Гаражного проезда. Его протяженность составляет 832 метра.

Существующее покрытие проезжей части будет отфрезеровано на глубину 10 см, затем проведут устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Ремонт тротуаров предполагает асфальтирование и замену тротуарной плитки. На сопряжении тротуаров с проезжей частью уложат тактильную плитку. В завершение работ нанесут разметку термопластиком, установят пешеходное ограждение и восстановят зеленую зону. Сейчас на объекте монтируют бортовой камень.

Этот же подрядчик ведет ремонт улицы Петровской на участке от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. Протяженность отрезка составляет чуть более 1 км. На этот объект выделено 10,6 млн рублей. Здесь тоже устанавливают бортовой камень. Следующим этапом будет срезка изношенного покрытия проезжей части и укладка асфальта, ремонт тротуаров.

Кроме того, в районе Завеличья идут активные дорожные работы на двух участках улицы Киселева общей протяженностью около 1 км: от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской. На этом объекте сейчас устанавливают бордюрный камень, отсыпают тротуары щебнем. Ремонт ведет ООО «СпецТрансСервис». Сумма контракта составляет 18,5 млн рублей. Ведомостью работ также предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, регулировка высоты крышек люков, ремонт съездов, обустройство парковки и площадки, восстановление зеленой зоны, нанесение разметки.

Срок окончания всех трех контрактов - 15 октября.