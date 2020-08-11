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Частичный ремонт улицы Петровской в Пскове выполнят в этом году

Частичный ремонт улицы Петровской на участке от улицы Коммунальной до Комсомольской площади в Пскове выполнят в этом году. Подрядчиком по итогам электронного аукциона выбрали ООО «ДорСтройСервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Рабочие отремонтируют покрытие проезжей части автомобильной дороги, а также существующие тротуары. Ремонт планируется завершить до 15 октября.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день бюджетные средства, предназначенные для ремонта улично-дорожной сети города Пскова в 2020 году распределены. В случае выделения достаточного финансирования будет рассмотрена возможность ремонта Комсомольской площади в Пскове в 2021 году.