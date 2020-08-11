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Два реконструируемых перекрестка в Пскове откроют для транспорта к 1 октября

Реконструируемые перекрестки улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, Индустриальной и Инженерной в Пскове откроют для транспорта к 1 октября. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



К этой дате будет устроено кольцевое движение на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной, уточнил Борис Елкин. На время устройства кольца движение через перекресток полностью перекрываться не планируется.

На двух перекрестках работает один подрядчик, ООО «Экспресс-строй».

Почти отремонтирован участок улицы Инженерной от улицы Индустриальной до моста и до площади декабриста Пущина. Участок Инженерной от улицы Труда в сторону Звездной планируют отремонтировать в этом году, а в 2021 году полностью отремонтировать улицу Инженерную.