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Стало известно, какие еще улицы начнут ремонтировать на Запсковье в этом году

Ремонт еще нескольких улиц начнется в Пскове в районе Запсковья в этом году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ближайшее время будут выставлены на торги «очень убитый» участок улицы Ипподромной между Инженерной и Индустриальной и Аллейный проезд. Они требуют ремонта и в этом году ремонт будет сделан.

По словам Бориса Елкина, к сожалению, работы могут проходить параллельно с реконструкцией перекрестка Инженерной-Индустриальной. «Мы понимаем, что в том году со строительным сезоном и погодой повезло, мы не знаем, когда у нас будет первый снег и первые морозы, поэтому торопиться стоит с дорожными работами», - пояснил спикер.

Ремонт проводится на дополнительные средства из федерального бюджета. Если не вложить эти деньги в дороги сейчас, больше такой возможности может не быть.

В этом году жителей Запсковья ждет еще и ремонт участка Инженерной от улицы Труда до Звездной. Борис Елкин пояснил, что специально выбран участок «без кармана», поскольку там очень много бортового камня и погодные условия могут не позволить сделать выполнить ремонт в срок. Выбирались работы с минимальными трудозатратами, времени до конца сезона остается мало. Ремонт остальной части планируется в 2021 году. Это позволит закончить ремонт улицы Инженерной полностью.

Добавим, что администрация Пскова заключила контракт с ООО «ДРС60» на ремонт ул. Ипподромная (на участке от ул. Крупской до ул. Герцена) и улицы Крупской. Стоимость контракта - 7 млн 643 тысяч 005,34 рублей. Срок выполнения - 15 октября 2020 года.