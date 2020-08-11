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Реконструкцию улицы Кузбасской дивизии могут начать в 2020 году

Реконструкцию улицы Кузбасской дивизии могут начать в 2020 году за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Елкин сказал, что надеется на начало работ по реконструкции участка улицы Кузбасской дивизии от «Акваполиса» до улицы Крестки. Ведется проектирование по реконструкции другого участка улицы в сторону перинатального центра.

«Лежит проект» по капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса от Гражданской до Вокзальной. Улиц Западной и Байкова. Скоро будет готов проект по улицам Алехина и Технической.

Три участка планируется к реконструкции на автодороге Псков - Гдов. Борис Елкин отметил, что в 2019 году был выполнен один участок, в 2020 году - два. К 2024 году ремонт всей автодороги протяженностью больше 150 км планируют выполнить целиком.

Планируется продолжение работ по улице Поземского в рамках туристического кластера. В 2021 году планируется начать работы на следующем участке. Всего на реконструкции улицы Поземского выделено три пусковых комплекса. Первый участок - от Советского поста до улицы Набат. Остальные два участка будут доведены до границы города и Гдовского шоссе. Кроме того, готов проект по реконструкции Советского (Троицкого) моста.

Реконструкцию улицы Кузбасской дивизии начнут за счет средств регионального бюджета. После этого можно будет добиваться получения федерального финансирования. Власти региона пытаются привлечь федеральное финансирование на каждый объект.

В сентябре и октябре начнутся торги по объектам, входящим в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Планируется продолжение ремонта улицы Инженерной, площадь Героев-десантников в Пскове, дорогу на Паклино, где надо чистить полосу отвода. Будут обновлять региональные дороги Родина - Наволок, от Неелово до Печор, дорога на Писковичи от Северного обхода до конца дороги. В самом поселке Писковичи планируется тротуар.