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АвтоМир / Дороги

Продолжается ремонт псковских улиц на средства регионального дорожного фонда

13.08.2020 16:23|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжается ремонт улично-дорожной сети на средства дорожного фонда Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Активные ремонтные работы идут на улице Металлистов. ООО «ДорСтройСервис приводит в порядок отрезок от дома №27Б до Октябрьского проспекта протяженностью 462 метра. На участке выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, завершается установка бортового камня, заасфальтированы тротуары вдоль улицы, частично пешеходная зона замощена тротуарной плиткой. Обустроен парковочный карман.

Сейчас на ремонтируемом участке работают инженерные службы. По окончании их работы дорожники продолжат укладку асфальта. Верхний слой покрытия будет выполнен из габбро-диабаза. Затем предстоит восстановить зеленую зону и нанести разметку термопластиком со светоотражающими стеклошариками. Стоимость работ оценивается в 12 млн рублей.

Продолжается ремонт улицы Текстильной. Уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, установлен бортовой камень и пешеходное ограждение, частично заасфальтированы тротуары. Обустройство пешеходной зоны продолжается. Здесь появится тротуарная плитка, а на сопряжениях с проезжей частью – тактильная. Зеленая зона будет засеяна травой. Протяженность улицы – 550 метров. Подрядчиком выступает ООО «Печорыагродорстрой». Сумма контракта - более 16 млн рублей.

Согласно контрактам с управлением городского хозяйства администрации города Пскова, работы на этих объектах должны завершиться до 15 октября.

В микрорайоне «Кресты» начался ремонт на двух улицах: Лесной и Харченко (от Ленинградского шоссе до улицы Лесной). Общая протяженность участков составляет 877 метров. На этот объект направлено около 16,5 млн рублей.

На эти средства ООО «УДС Псков» произведет комплекс дорожных работ. На сегодняшний день расчищена от кустарника и деревьев прилегающая территория, прочищена и удлинена водосборная канава, отфрезеровано старое дорожное покрытие. Идет выравнивание дорожного полотна. Затем рабочие уложат верхний слой основания из щебня и два слоя асфальтобетонной смеси. Контрактом также предусмотрено укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью, ремонт съездов и примыканий, восстановление водопропускной трубы, обустройство парковки. Срок окончания работ - 30 ноября

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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