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Почему не будет расширения трассы Санкт-Петербург - Невель, рассказал Борис Елкин

Вопрос о возможности расширения федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель в Псковской области до четырех полос закономерный, но ответ на него «не очень радужный». Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Интенсивности на наших дорогах не настолько достаточно, чтобы делать расширение», - сказал Борис Елкин. По его словам, самый интенсивный и загруженный участок движения в регионе - на трассе в Неелово. Интенсивность движения на федеральной автодороге Р-23 у Пскова составляет до 15 тысяч автомобилей в сутки, а на выезде из Санкт-Петербурга - больше 100 тысяч автомобилей.

Чиновник напомнил, что в этом году завершится капремонт участков автодороги Р-23 в сторону Петербурга от Лудоней до Цапельки, это «обычный» ремонт с доведением дороги до нормативного состояния. «Громадный» ремонт дороги идет в Пустошкинском районе, ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году запланирован в планах. Есть еще один проект капремонта в Пустошкинском районе.

Работы проводятся для приведения дорог в нормативное состояние. По словам Бориса Елкина, меняются радиусы дороги и грубо говоря, дорожники срезают горки и подсыпают в нужных местах, чтобы обеспечить максимальную видимость на дороге, где «горки да пригорки». Вместе с этим появляется больше мест, где возможен обгон.