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Дорогу к средней школе в селе Ямм Гдовского района отремонтируют до 15 октября

Ведущую к средней общеобразовательной школе дорогу в селе Ямм Гдовского района отремонтируют до 15 октября. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. Основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги на улице Степанова.

Рабочим предстоит обновить асфальтобетонное покрытие, обустроить площадку у школы и подъезд к ней (непосредственно улицу), тротуар, укрепить обочины и восстановить кюветы.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 284 метра (площадь асфальтобетонного покрытия - 1616,45 квадратных метра).

Начальная (максимальная) цена контракта - 4 млн 228 тысяч 45 рублей. Источник финансирования - бюджет Гдовского района.

Заявки для участия в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 19 августа. Аукцион состоится 21 августа.