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«Мерседес Актрос» выйдет на уборку улиц Пскова зимой

Компания «СитиИнвестГрупп», выполняющая комплекс работ по обслуживанию улиц Пскова на Запсковье и Завеличье, ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, приобретена новая снегоуборочная машина на базе «Мерседес Актрос».

«Мерседес» отличается повышенной скоростью уборки и лучшей маневренностью. Приобретение позволит улучшить качество уборки городских улиц и создаст дополнительный комфорт для работников организации. Снегоуборочная автомашина отличается теплой кабиной, имеет функцию обогрева стекла.

Также «СитиИнвестГрупп» выполняет переоборудование 12 комбинированных дорожных машин (КДМ), они оснащаются отвалом для уборки снега, щеткой, и пескоразбрасывателем. Техника оснащается европейским оборудованием, чтобы выйти на новый уровень уборки города и сделать процесс работы более комфортным для водителей. 3 из 12 автомашин КДМ оснащены необходимым оборудованием, еще три будут готовы в сентябре. Переоснащение всех единиц техники завершится к началу зимнего сезона.

«Подготовка началась заранее, чтобы техника была во всеоружии к началу холодного периода», - отметил директор компании Павел Талебин.