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В Пскове восстановят работу светофора на перекрестке Инженерной и Индустриальной

В Пскове восстановят работу светофора на реконструируемом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий, обязанности по обеспечению безопасности на этом перекрестке возложены на ООО «Экспресс-строй», которое занимается ремонтом дороги.

Работа светофора должна быть восстановлена. Подрядчику дано задание сделать это в кратчайшие сроки.

По информации в социальных сетях, светофор не работает с субботы. Это связано с состоянием кабельных линий.

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После реконструкции на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной появятся вызывные светофоры. Необходимые кабельные линии к ним уже подведены. Еще один пешеходный светофор будет оборудован на улице Индустриальной у автобусной остановки.

По словам Александра Грацкого, после того, как подрядчик уложит асфальт на второй половине улицы Индустриальной, начнутся работы по устройству кольцевого пересечения на самом перекрестке.

Добавим, это один из последних ламповых светофоров в Пскове, установленных в советский период.