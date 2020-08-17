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Дорогу Остров – Вышгородок – граница с Латвией ремонтируют на двух участках

На автомобильной дороге Остров – Вышгородок - граница с Латвийской Республикой идут дорожные работы сразу на двух участках. Ремонтом занимается ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На отрезке длиной 2,8 км от границы с Латвийской Республикой в сторону Вышгородка в Пыталовском районе завершена укладка асфальтобетонного покрытия и началась отсыпка обочин. Их укрепляют фрезерованным асфальтобетонным материалом. В работах задействованы обочиноукладчик, каток и щетка. По их окончании предстоит восстановление элементов благоустройства и нанесение разметки.

На участке этой же дороги протяженностью 2,4 км в Островском районе (на выезде из Острова в сторону Вышгородка) завершилось устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона. С завтрашнего дня рабочие приступят к укладке финишного слоя дорожного покрытия. Параллельно ведутся работы по обустройству заездных карманов, посадочных площадок, автобусных остановок. Подрядчик также восстановит укрепленную часть обочин, отремонтирует пересечения и примыкания, водопропускные трубы, нанесет разметку термопластиком.

Все работы должны завершиться до 28 августа.

Напомним, два участка автодороги были включены в план ремонта этого года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в результате экономии денежных средств на торгах. Сумма контракта составила более 73 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета.

Автомобильная дорога Остров – Вышгородок - граница с Латвийской Республикой относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения, капитальное асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части составляет 7 м, ширина обочин – от 1,5 до 3,7 м.