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19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова в Пскове

19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова в Пскове. Как сообщили в администрации Пскова, в связи с проведением работ на объекте федерального значения «Псковский Государственный историко-архитектурный музей–заповедник» с 9 до 14 часов будет перекрыто движение автотранспорта по улице Некрасова на участке от Музейного до Комсомольского переулков.

Водителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок. Автолюбителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.