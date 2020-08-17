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Администрация Новосокольнического района заказала ремонт трех улиц

Администрация Новосокольнического района заказала ремонт ряда улиц. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, планируется ремонт автодороги по ул. Матросова (км 0+000 до 0+355), автодороги по ул. Воровского (ремонт парковки), автодороги по ул. Калинина (км 1+650 до 1+836).

Начальная цена контракта - 5 млн. 050 тыс. 505,05 рублей.

Площадь ремонтируемого участка составляет кв.м 750,0 кв. метров по улице Матросова, 1184 кв. метров по улице Воровского, 931 кв. метров по улице Калинина.

Сроки выполнения работ: до 25 октября 2020 г.