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Ход ремонта улицы Гражданской в Пскове оценил Александр Братчиков

До конца недели в Пскове будут укладывать асфальт на участке улицы Гражданской - от Фабрициуса до Советской. Об этом рассказал заместитель директора по дорожной части ООО «Экспресс-строй» Владимир Воробьев 18 августа во время визита главы администрации города Александра Братчикова на объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сквозного проезда по улице пока не будет. Парковку на данном участке собираются асфальтировать после того, как сделают покрытие на другом объекте подрядчика - Инженерной и Индустриальной.

На другом участке Гражданской - от Спортивной до Фабрициуса - асфальт уже уложен. Здесь появился полноценный тротуар и заездной карман для автобусов.