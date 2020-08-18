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Движение по ремонтируемому участку улицы Металлистов в Пскове откроют через неделю

Движение по ремонтируемому участку улицы Металлистов в Пскове откроют в начале следующей недели. Об этом рассказал исполнительный директор ООО Дорстройсервис Виктор Криценков 18 августа во время визита главы администрации города Александра Братчикова на объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На этой неделе рабочие укладывают верхний слой, затем наносят разметку. Также идут работы по благоустройству.

В начале сентября планируется сдача объекта. Движение будет открыто уже на следующей неделе.

По словам заместителя начальника УГЗ Александра Грацкого, вопросов по качеству и сроку выполнения работ к подрядчику нет.