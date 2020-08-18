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Получился шикарный дублер - Александр Братчиков о ремонте Гаражного проезда

В сентябре начнется фрезерование на широком участке улицы Рокоссовского в Пскове, между Рижским проспектом и Коммунальной. Об этом рассказал исполнительный директор ООО «Дорстройсервис» Виктор Криценков 18 августа во время объезда главой администрации города Александром Братчиковым ремонтируемых улиц.

Сейчас на этом участке устанавливается бортовой камень, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На участке улицы Рокоссовского от Рижского проспекта до Гаражного проезда частично уложен асфальт. «Получился шикарный дублер», - заметил Александр Братчиков по поводу Гаражного проезда.