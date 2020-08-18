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Сегодня в Пскове будет перекрыт участок улицы Некрасова

Фото: vk.com/za_rulem60

19 августа в Пскове будет перекрыт участок улицы Некрасова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления со ссылкой на управление городского хозяйства, в связи с проведением работ на объекте федерального значения «Псковский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» до 14:00 сегодня будет перекрыто движение автотранспорта на участке от Музейного до Комсомольского переулка.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. Водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.