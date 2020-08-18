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Завершен ремонт участка дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры

Завершены работы на участке автомобильной дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе. Длина отремонтированного отрезка составляет 8 километров 321 метр, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На объекте по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» работало ООО «ДорСтройСервис». На основном ходу уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой выполнен из асфальтобетона на габбро-диабазе. Кроме того, укреплены обочины щебеночно-гравийно-песчаной смесью С-11, бровка засеяна травой. Отремонтировано шесть водопропускных труб: заменены оголовки, выполнена каменная наброска, укреплены откосы насыпей и входящие и выходящие русла. Вырублен кустарник и устроены водоотводные канавы.

Приведены в порядок две автобусные остановки, установлен автопавильон, скамья и урна. Девять съездов общей площадью более 300 квадратных метров выполнены в асфальтобетонном покрытии, еще 360 квадратных метров съездов — в ФАМе (фрезерованном асфальтобетонном материале). Разметка нанесена термопластиком в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Ремонт завершен в срок. Приемочная комиссия оценила выполненный объем работ и поблагодарила подрядную организацию за достойное качество. «Поздравляю с завершением объекта. Спасибо за работу, вы старались, преодолевая объективные трудности. Пользователи дороги будут рады», - отметил исполняющий обязанности директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Станислав Стармолотов и добавил, что в следующем году в план ремонта включен еще один участок этой дороги: от моста через реку Обдех до деревни Кудина Гора.

Ремонт проводился по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из областного бюджета было выделено около 87 млн рублей.