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В Пскове готовят проект реконструкции улицы Лесной

В Пскове разрабатывается проектно-сметная документация для реконструкции автомобильной дороги от улицы Лесной в радиусе 500 м до границы города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на управление городского хозяйства.

Заказчиком работ выступает Управление строительства и капитального ремонта администрации города.

По итогу проектирования будет уточнена сметная стоимость на выполнение работ по реконструкции этой дороги.

Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Лесной 5600 квадратов будет покрыто асфальтом. Планируется выровнять верхний слой дороги щебнем и огородить территорию забором. На участке будут организованы небольшие съезды.

Добавим, всего в этом году в областном центре отремонтируют более сорока улиц и тротуаров, более 20 км дорог общей площадью примерно 250 тысяч метров квадратных.